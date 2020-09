Meiwurker Bennemastate besmet mei corona, tolve bewenners yn karantêne

De oare bewenners wurde nije wike testen. It giet om demintearjende âlderein. Dy kinne sels dreech oanjaan oft se klachten hawwe. Dêrom wurde se foar de wissigens allegear testen.

Yn de tsien dagen dat se yn karantêne sitte, meie de bewenners gjin besite hawwe. In aaklike maatregel fine se by Noorderbreedte, mar it is wol nedich om it firus net fierder ferspriede te litten, fertelt Douwe de Jonge, ferpleechkundige yn Bennemastate. Hy ferwachtet ek dat it de kommende tiid faker foarkomme sil dat der karantêne oplein wurde moat, omdat it coronafirus dochs ek hjir yn Fryslân hurd opkomt.