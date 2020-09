LIVEBLOG: Tolve bewenners Bennemastate yn karantêne

Goeiemoarn en wolkom by dit liveblog fan sneon 26 septimber 2020 oer it coronafirus. Yn dit liveblog fynst it lêste nijs oer it coronafirus yn Fryslân.

It firus liket wer oan terrein te winnen yn Fryslân. Neffens GGD Fryslân is dat no net allinnich mear ûnder jongerein, mar binne der ek wer besmettings fêststeld ûnder âlderein yn sikehuzen en ferpleechhuzen.