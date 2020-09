LIVEBLOG: Soarchpersoniel yn beskermingspakken en bewenners yn isolaasje nei positive coronatesten

"We mogen alleen in het hotel zijn, of met transport van het toernooi naar de baan. Het is verre van ideaal, maar je moet de situatie nemen zoals die is", seit Arends.

Oft er oan bar komme sil, is net wis. Sels skat er dy kâns op fyftich persint. Dat er no dagenlang yn de bubbel fan Roland Garros sit, har er dêr foar oer. "Het is een heel mooi toernooi."