LIVEBLOG: Fuotbalklups skrasse wedstriden om coronafirus

Ut ûndersyk fan de NOS blykt dat in part fan de Nederlânske sikehuzen net genôch ferpleegkundigen hat foar in nije oplibbing fan it coronafirus. Dat spilet yn Fryslân net, sa lit in wurdfierder fan de Fryske sikeuzen witte. Earder dizze wike fertelde Erica Bakkum fan it MCL en it Regionaal Orgaan Acute Zorg Noord-Nederland (ROAZ) hoe it der foar stiet yn de sikeuzen yn ús provinsje.