Coronanijs 26 septimber: Oantal coronabesmettingen nimt eksplosyf ta

Oant safier dit liveblog fan sneon 26 septimber oer it coronafirus. We sette noch ien kear it wichtichste nijs op in rychje.

Der binne yn ien dei tachtich nije besmettingen konstatearre, noch noait ha dat der safolle west;

Tsientallen bewenners fan Fryske soarchsintra sitte yn karantêne, en it personiel draacht beskermende pakken;

Undernimmers en bedriuwen moatte alles op alles sette om in twadde lockdown foar te kommen, sizze de eigen wurkjouwers-organisaasjes;

Meardere fuotbalklups skrasse dit wykein alle wedstriden, en dogge de akkomodaasjes op slot;

Tennisser Sander Arends belibbet Roland Garros fanút in coronabubbel.

Snein is der in nij liveblog mei it lêste Fryske nijs oer it coronafirus. Dat is te finen op omropfryslan.nl en yn de app fan Omrop Fryslân.