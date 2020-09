Stipe-aksje yn Cambuurwedstriid: "Deze overwinning is voor Stanley Akoy"

De fjouwer goals hawwe Issa Kallon in soad fertrouwen jûn. It wie de twadde kear dat er fjouwer kear skoarde, sei Kallon nei de wedstriid tsjin Omrop Fryslân. "Dat geeft veel vertrouwen." De seleksje dy't spile, wie úttinne fanwege blessueres en corona. "De jongens die wel mochten starten, hebben het prima gedaan."

Sterkte foar Stanley

Nei syn fjirde doelpunt waard út de dug out in lyts shirtsje foar it ljocht helle. Dat wie net foar syn dochter dy't yn febrewaris ferwachte wurdt, sei Kallon. It wie foar Stanley Akoy. Hy is swier blessearre. Se woene wat foar him dwaan. As se skoarden, soene se syn shirt sjen litte oan it publyk, as stipe. "We willen hem sterkte wensen. Deze overwinning is zeker ook voor Stanley."