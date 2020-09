Sealfuotbalsters Libertas winne ek yn Eindhoven, Drachtster Boys spilet lyk

Libertas stie by rêst mei 1-2 foar en boude dêrnei de foarsprong út. It is de twadde oerwinning foar de ploech út Driezum, dy't no seis punten út twa wedstriden sammele hat.

Drachtster Boys moast thús in betide efterstân goedmeitsje. FC Marlène út Heerhugowaard kaam fia Chantal Hendriksen op 0-1, mar fia de foet fan Amber Werkman waard it al gau 1-1. Yn de twadde helte skoarden beide ploegen nochris en sa waarden de punten dield.