Doelpuntemasine Kallon besoarget Cambuur oerwinning op Jong FC Utrecht

Nei in kertier like Jong FC Utrecht op foarsprong te kommen. Ut in hoekskop bedarre de bal yn 'e goal fan keeper Sonny Stevens, mar de grinsrjochter flagge al foar bûtenspul. In pear minuten letter gie David Sambissa nei de grûn. De Frânskman waard mei in ferfelende blessuere wiksele foar Alex Bangura.

Cambuur kaam nettsjinsteande dat begjin nei fjirtich minuten fuotbal op foarsprong. Issa Kallon reagearre wach op in frije traap fan Mitchel Paulissen en tikke de bal binnen: 1-0. Krekt foar it skoft koene de Ljouwerters nochris omheech fan de stuollen; wer wie it Kallon dy't skoarde mei in kreas skot yn 'e hoeke.

Mear doelpunten

De twadde helte begûn manjefyk foar Cambuur. Al nei trije minuten hie de ploech fan trainer Henk de Jong foar de tredde kear skoard. Michael Breij, dy't de licht blessearre Robin Maulun yn de basis ferfong, pikte de bal foar de goal op en skeat binnen: 3-0.

Ek de 4-0 bleau net lang út. Ut in foarset fan Jamie Jacobs wie it Kallon dy't foar de tredde kear skoarde en in hattrick notearre. Sels de 5-0 fan Paulissen stie al op it skoareboerd, mar moast der wer ôf om't de grinsrjochter foar bûtenspul fluite.

Yn de slotfaze makke Jong FC Utrecht noch wol de earetreffer; Jeredy Hilterman wurke de bal achter keeper Stevens. Noch gjin trije minuten letter reagearre Cambuur lykwols mei in fiifde goal. Issa Kallon profitearre fan in flater fan keeper Joey Houweling en makke syn fjirde doelpunt. Yn blessueretiid die Tim Pieters itselde, nei in flater fan Cambuur-spiler Bangura.