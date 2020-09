Nij restaurant Baylings yn Ljouwert: "Een restaurant openen in coronatijd kan best"

"Waar nadelen zijn, zijn er ook voordelen", seit Hashemi mei in eigen fariant op Johan Cruyff. "Een mooi historisch pand kwam vrij en toen kregen wij de mogelijkheid om hier op te starten." Mar sa maklik as er it no seit, wie it net hielendal, jout de ûndernimmer ta. "Als je drie maanden dicht bent, creëert dat een negatief beeld bij de ondernemer. Ik had in juni niet gedacht om in september een nieuwe zaak te openen, maar ik heb het toch gedaan."

Baylings

De trochstart fan it eardere Humphries hat de namme Baylings krigen, in knypeach nei de Ljouwerter antiquair Beelings dy't earder yn it monumintale gebou oan de Nijstêd siet. Gebou en ynrjochting meitsje it restaurant bysûnder, jout ek in grutske Hashemi fuortendaliks ta. "We hebben zo veel mogelijk overgenomen. Het enige wat wij hebben gedaan is opknappen."