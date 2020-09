Hearrenfeanster (21) kriget straf foar Whatsapp-fraude

In 21-jierrige frou fan It Hearrenfean hat in wurkstraf fan fyftich oeren ûnder betingst krigen foar fraude fia Whatsapp. De frou hie har pinpas en bankrekken beskikber steld oan in man, dêr't se fia social media mei yn kontakt kaam wie. De man hie har wiis makke dat se dan rap jild fertsjinje koe.