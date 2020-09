Piet Fortuin fan CNV: "Grutte soargen oer Fryske ekonomy by twadde lockdown"

Foarsitter Piet Fortuin fan it fakbûn CNV makket him grutte soargen oer de Fryske ekonomy as der in twadde lockdown komt. Fortuin sei dat yn It Polytburo, it politike programma fan Omrop Fryslân. Foaral de Fryske MKB-bedriuwen hawwe it no al dreech. Ferneamde bedriuwen as Dalstra Reizen yn Surhústerfean en masinefabryk Van der Ploeg yn Ljouwert ha dizze wike it fallissemint oanfrege.

It Polytburo fan freed 25 septimber: