"Met de Elfstedentocht wil ik voor mezelf bewijzen dat ik dit nog kan"

Schut hat lêst fan neuropaty. In oandwaning dy't minsken krije kinne as se kanker hân ha. "Ik ben heel erg ziek geweest", fertelt se. "Ik heb borstkanker gehad en bijwerkingen overhouden van de immunotherapie en chemokuur."

In soad muoite

By neuropaty wurkje ien of mear senuwen net goed mear. Hjirtroch hat Schut in soad lêst fan har hannen en fuotten. Dat se dizze fiifhûndert meter rinne sil kostet har dêrom in soad muoite. "Maar ik kan het wel Met de Elfstedentocht wil ik mezelf bewijzen dat ik dit nog kan. En als het moet kan ik altijd even op de rollator zitten."