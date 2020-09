Hearrenfean-oanfaller Mitchell van Bergen slút transfer net út

Sportklup Hearrenfean begjint sneontejûn yn de wedstriid tsjin VVV Venlo mei deselde alve nammen as ferline wike tsjin Fortuna Sittard. Ibrahim Dresevic slút wol wer oan by de seleksje, mar hy is noch net fit genôch en dus begjint Jean Paul van Hecke wer yn de basis. Ullyses Llanez mei noch net meidwaan, omdat it oerskriuwen fan Wolfsburg nei Hearrenfean noch net rûn is. Technysk manager Gerry Hamstra achtet de kâns lyts dat hy by de seleksje sit.

Fernandez noch net fit

Joaquin Fernandez hat dizze wike wol wer in bytsje meitraind, mar hy sit sneon noch net by de seleksje en de ferwachting is dat hy folgjende wike freed tsjin FC Utrecht ek noch net meidwaan sil. Jan Ras is al langer útskeakele en Jansen hopet dat hy oer twa of trije wiken wer ris fan minuten meitsje kin by Hearrenfean ûnder de 21.