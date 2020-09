Kurator fallite Dalstra Reizen posityf oer trochstart

Kalmijn jout oan dat hy in goed petear hân hat oer it behâld fan it bedriuw, yn ôfwachting fan de ein fan de coronakrisis. "Ik bin yn earste ynstânsje mei de famylje Dalstra yn petear gien om te sjen hoe't we it famyljebedriuw, dat al sa lang bestiet, behâlde kinne foar de regio en úteinlik ek foar de wurkgelegenheid. It soe dochs moai wêze dat it bedriuw wer ta libben komme kin as de coronakrisis foarby is."

Ynteressearren foar oername

Der hawwe him al ferskate partijen meld dy't ynteressearre binne yn oername. Kalmijn: "Der bin ik wol hiel wiis mei. Elkenien wol yn 2021 wierskynlik wol wer op in paad en de miste fakânsjes ynhelje. Der binne partijen dy't op de lange termyn foarút sjogge en dêr no al oer neitinke."

Kalmijn sjocht no oft it bedriuw de fêste opdrachtjouwers behâlde kin. Oant dy tiid bliuwt it personiel oan. "We besykje klanten dy't al boekt hiene sa goed as mooglik te betsjinjen en foar minsken foar wa't dat net mear kin wat te regeljen. We probearje foar elkenien de ellinde dy't it coronafallisemint fan Dalstra Reizen hat te beheinen."

"Ik wol gjin falske hoop jaan"

Hoe't de takomst der útsjocht foar de 35 meiwurkers, kin Kalmijn noch net sizze. "Ik tink dat mar in hiel lyts part fan harren, as der al in trochstart komt, wer oan it wurk kin. It wurk is der op it stuit gewoan net. Ik wol minsken gjin falske hoop jaan. Myn stribjen is no it bedriuw yn de loft hâlde en dat minsken yn Surhústerfean wol wer oan de slach kinne as corona út de loft is."