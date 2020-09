Undernimmers op It Amelân wolle status aparte yn gefal fan nije lockdown

"Wij zijn heel bang voor een tweede golf en hopen dat die ons bespaard blijft", seit Klaas Touwen fan Ondernemers Platform Ameland. De ûndernimmers sjogge dat it op Teksel al annulearrings reint no't in soad minsken net mear op fakânsje doare. It giet dêrby benammen om Dútske toeristen. "Zij hebben niet door dat op Texel bijna geen besmettingen zijn."

Koade read

As der foar Fryslân koade read ynsteld wurdt, sille de eilannen dêr in soad skea fan ûnderfine, leit Touwen út. "We zijn best wel bang voor wat er gaat gebeuren." Benammen yn Ljouwert rint it oantal besmettings op it stuit rap op. Neffens Touwen hat boargemaster en Feilichheidsregio Fryslân-foarsitter Sybrand Buma sein dat der gjin koade read ynsteld wurdt foar Fryslân. "Maar dat kan per dag veranderen", seit Touwen.

Doembyld

De ûndernimmers hoopje dat boargemaster Leo Pieter Stoel fan It Amelân him hurd meitsje wol foar in status aparte foar de Waadeilannen. Of der soe neffens Touwen allinnich koade read komme moatte foar Ljouwert as dêr in útbraak is. "Het zou veel omzet schelen als we weer op slot gaan. Dat doembeeld van het voorjaar moeten we niet terug krijgen."