Dûkteam fisket goed twa ton oan ôffal út de Noardsee

Stichting Duik De Noordzee Schoon neamt de resultaten "boven verwachting", om't in pear dûken net trochgean koene fanwegen hege weagen. It oantroffen tekstyl, de elektroanika en húshâldlike artikels wiene foar it grutste part al ûnder it sân ferdwûn, wêrtroch't it sykjen en bergjen fan it guod dreger waard.

Stichting Duik De Noordzee Schoon

De skjinmakaksje wurdt organisearre troch Stichting Duik De Noordzee Schoon. It dûkteam bestiet neist supportdûkers ûnder maryn biologen, amateurarcheologen, ekologen, fotografen en filmers. Se meitsje skipswrakken feilich foar it ûnderwetterlibben en histoarysk erfgoed, de fersmoarging en it libben yn de Noardsee sichtber foar it grutte publyk.