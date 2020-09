Drinte komt mei antwurd by bestriding ikeprosesjerûp

De hierkes fan de ikeprosesjerûp kinne sûnensklachten feroarsaakje, lykas jokte, reade bultsjes en yn guon gefallen eachklachten. De ôfrûne jierren is de rûp út it suden wei dwaande mei in opmars. Ek Fryske gemeenten ha der alle jierren wer bot lêst fan.

Yn it Drintske Wapserveen is de boerekoöperaasje Boermarke de ôfrûne jierren dwaande west mei in proef om de ikeprosesjerûp te bestriden. Dyselde proef is ek yn Weststellingwerf holden. Foarman Ton Spijkerman leit út: "Het is een heel vervelend, irritant rupsje. Die haartjes schiet hij uit als beschermmiddel, maar mensen kunnen daar veel last van hebben. Daarom wilden wij de eikenprocessierups laten bestrijden door zijn natuurlijke vijanden. Maar daarom moet je die natuurlijke vijanden een zo ideaal mogelijke biotoop bieden. Dan moet je denken aan een sluipwesp bijvoorbeeld of de koolmees, die heel veel rupsen vreet. Maar ook de grootoorvleermuis is zo'n vijand, want die eet de nachtvlinders op die uit zo'n eikenprocessierups voortkomen."