Stichting Ons Zwembad Bolsward: "Gemeente moet verantwoordelijkheid pakken"

Het zwembad in Bolsward blijft tot 1 juli 2021 open. Dat heeft de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân besloten. Het college had het zwembad met ingang van 1 januari willen sluiten, omdat het te duur is. Stichting Ons Zwembad, die zich in heeft gezet om het zwembad open te houden, is tevreden met het besluit: "We zijn heel blij dat we meer tijd hebben gekregen", zegt woordvoerder Tineke Breeuwsma.