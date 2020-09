Freedsmerk oer SP-plan om euro te ferlitten: "We binne mei de euro belazere"

Mar oaren fine de euro krekt hiel handich: "Dan hoege we nearne mear te wikseljen. En as je der no útstappe, kostet dat ek wer in fermogen." Guon minsken kinne der noch altyd net goed oan wenne: "Ik hie leaver sa as froeger". Unsin fine oaren: "De SP slacht de planke hjir mis. Wat in 'geneuzel'! We bin dit paad ynslein, dan moatte we dêr de skouders ûnder sette."

Ien fan de keaplju neamt de euro sa't der no is, in goed tsjinwicht foar de US Dollar, "seker foar ús as eksport-regio!" Dochs makke it de measte minsken net in soad út: "Ik krij in moannesalaris en dêr moat ik it mei dwaan, yn hokker munt it ek betelle wurdt..."