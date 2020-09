Wensoarchlokaasje Lindestaete op 'e Jouwer offisjeel iepene

De fyftjin nije bewenners fan Lindestaete namen ôfrûne july al harren yntrek yn it nije gebou, mar de offisjele iepening liet op him wachtsje fanwegen it coronafirus. Om't de organisaasje de iepening net ûnbemurken foarbygean litte woe, waard der yn besletten rûnte omtinken oan bestege.

Utienrinnende soarchbehoeften

Yn Lindestaete wenje minsken fan ferskillende leeftiden en mei útienrinnende soarchbehoeften. Yn totaal wenje der fyftjin folwoeksenen mei in ferstanlike en/of lichaamlike beheining. Eltse bewenner hat syn eigen appartemint mei keuken, baaikeamer en sliepkeamer. Dêrneist is der in sintrale moetingsromte en is der 24-oerssoarch.

Deibestegingslokaasje

Zorginitiatief de Bosk begûn yn 2010 as famyljehûs op 'e Harkema en hat no noch fiif oare lokaasjes op 'e Harkema en yn Droegeham, Drachtsterkompenije en no dus ek op 'e Jouwer. De organisaasje hat ek plannen foar in nije deibestegingslokaasje op 'e Jouwer. Dy moat tsjinoer Lindestaete komme.