Hynstekeuring 2021 giet troch, mar sûnder publyk en net yn WTC

Neffens de organisaasje sjocht de grutte skare leafhawwer fan Fryske hynders bot út nei it evenemint. Dêrom is besletten om de keuring dochs te organisearjen. Fanwegen corona is it net mooglik om it evenemint mei publyk te organisearjen. It KFPS wol hjir gjin ûnderskied meitsje tusken leden en net-leden. Mooglik wurdt der in útsûndering makke foar de fokkers en eigeners. Mar allinnich as de fergunning dit talit.

Leafhawwers fan de keuring hoege dochs neat te missen. De hiele keuring is streekrjocht te folgjen by Omrop Fryslân op ynternet en telefyzje. Oant no ta wie allinnich de keuring op sneon te sjen. Dat wurdt no útwreide mei de keuring op de oare dagen, de finale fan de Friesian Talent Cup, de dressuerkompetysje foar jonge Fryske hynders en de Horses2Fly KFPS sportkompetysje.