Plysje nimt wapens yn beslach yn Drachten; ien persoan oanhâlden

De plysje hat tongersdeitejûn yn Drachten in 14-jierrige jonge fan Drachten en in 21-jierrige man út Tytsjerksteradiel steande hâlden dy't mei wapens oer strjitte rûnen. Se hiene messen en in boksbûgel by harren. In boarger alarmearre de plysje. De wapens binne yn beslach naam. De 21-jierrige man is oanhâlden.