Brune float siket stipe fan Harnzer bedriuwen

Earder stelde it kabinet 15 miljoen euro beskikber foar farrend erfgoed, mar Paul Scheffer, foarsitter fan de Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen, hat noed dat dat foar de brune float fan Harns net genôch is. Hy besiket it tij te kearen.

Krommels

"Die 15 miljoen is beschikbaar gesteld voor een groep schepen die groter is dan de 180 échte bruine vloot schepen, waarvan 70 bij onze vloot horen. Wij waren blij met de annotatie waarin werd gesproken over varend erfgoed, maar het is nog niet duidelijk hoe de verdeling gaat. De 400 schepen waarover wordt gesproken zitten ook schepen bij met een veel grotere omzet en hele andere bedrijven", sa seit Scheffer. Hy freget him ôf hokfoar krommels der oer bliuwe foar de Harnzer skepen.

Dûbeld effekt

In lokale bierbrouwer is al oerstaach en hat tasein in spesjaalbierke te leverjen foar de brune float. Scheffer hopet op mear bedriuwen dy't in bydrage dwaan sille. "Het heeft een dubbel effect, bedrijven en ook het imago van de stad hebben baat bij de bruine vloot, er wordt voor miljoenen door onze gasten in de stad uitgegeven, dus het is eigenlijk een wederkerige situatie."

Logo op 'e silen

Fan in bedriuwslogo op ien fan de silen is no noch gjin sprake. "Dat is een beetje strijdig met het imago en de geest van de bruine vloot. Het zijn schepen die traditioneel zijn, daarom heet het ook varend erfgoed, dan is de vraag of je niet het kind met het badwater weggooit als je daar een bedrijfslogo op zet", sa seit Scheffer. Der is lykwols noch net oer praten mei it bedriuwslibben, dus der is noch neat wis.