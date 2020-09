Buma pleitet foar regionale maatregels: "Kijken wat voor Fryslân het beste is"

"Laat ik beginnen met te zeggen dat de stijgingen hier ook wel onrustbarend zijn. Het is niet zo dat Fryslân vrij is van corona. Het verdubbelt hier ook ongeveer per week. De basis is dat wij hier ontzettend moeten opletten", seit Buma. "Mijn stelling is dat we dat in het huidige systeem kunnen doen en naar regio gepaste maatregelen kunnen nemen. Maar het belangrijkste vind ik wel: ook Fryslân gaat eerder richting strenger dan richting soepeler."

Ferskillen tusken regio's

"Waar het om gaat is dat een maatregel die in een grote stad werkt, niet per definitie ook op een Waddeneiland werkt of in een landelijk gebied", seit Buma. "Waar het om gaat is dat we juist in het voorjaar hebben geleerd dat er heel veel verschillen zijn tussen regio's en de manieren waarop het virus zich ontwikkelt. Daar wil ik ruimte voor houden. Dat is de reden dat ik zeg: het woord nationale maatregelen van boven opgelegd op ons spreekt mij minder aan dan met de nationale overheid kijken wat voor Fryslân het beste is."

Buma nimt as foarbyld de ôfrûne simmer, wêryn't der yn Fryslân ekstra op it wetter kontrolearre waard. "Een gebied dat geen water heeft, hoeft niet de verplichting te krijgen om meer op het water te gaan handhaven. Dus je ziet dat het per regio anders is. Waar ik dus voor pleit is dat als, en die kans is groot, we strenger moeten worden, laten we dan opletten dat we wel kijken of het per regio hetzelfde moet zijn", seit Buma. "Ik hoop dat het dan wel met Fryslân is en niet over Fryslân heen. Dat wil ik eigenlijk op dit moment wel duidelijk maken."