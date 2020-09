LIVEBLOG: Tal besmettingen mear as ferdûbele, Friezen wrakselje mei coronakrisis

Wa't in boete krijt foar it oertrêdzjen fan de coronaregels, hoecht net mear benaud te wêzen foar in strafblêd. It kabinet sil freed beslute dat alle coronaboeten, ek de boeten dy't al útdield binne, net liede ta in justisjele oantekening. Dat melde boarnen oan de NOS.

Neffens advokaat Tjalling van der Goot, dy't guon minsken bystiet dy't in coronaboete krigen ha, is it yn prinsipe goed nijs dat dy oantekening ferdwynt. "De fraach is wol even hoe't it no yn de praktyk juridysk fêststeld wurdt. Wat feroaret der no? Mar ik bin bliid dat der yn elts gefal wat bart."