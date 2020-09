LIVEBLOG: Ofdielingen fersoargingshuzen yn isolaasje, 209 nije besmettingen dizze wike

Undernimmers op It Amelân meitsje harren soargen no't it tal coronabesmettingen yn Fryslân rap tanimt. Se binne bang dat se op 'e nij yn in lockdown komme troch de gefallen oan de fêste wâl, wylst der op de eilannen hast gjin corona is. Se wolle dat boargemaster Leo Pieter Stoel by Buma oantrunet op in status aparte foar de Waadeilannen.

As der foar Fryslân koade read ynsteld wurdt, sille de eilannen dêr in soad skea fan ûnderfine, seit Ondernemers Platform Ameland. De ûndernimmers sjogge dat it op Teksel al annulearringen reint no't in soad minsken net mear op fakânsje doare. It giet dêrby benammen om Dútske toeristen.