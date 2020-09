LIVEBLOG: 61 besmettingen yn lêste etmiel, Friezen wrakselje mei coronakrisis

De hynstekeuring fan 2021 giet wol troch, mar sûnder publyk. Ek sil it evenemint net sa as gewoan plakfine yn it WTC yn Ljouwert, mar yn it Fries Congres Centrum yn Drachten. Dat is freed bekend makke troch de organisaasje fan de keuring, it Keninklik Frysk Hynstestamboek.

Fanwegen corona is it net mooglik om it evenemint mei publyk te organisearjen. It KFPS wol hjir gjin ûnderskied meitsje tusken leden en net-leden. Mooglik wurdt der in útsûndering makke foar de fokkers en eigeners. Mar allinnich as de fergunning dit talit.