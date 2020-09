Kompetysjewedstriid Harkemase Boys ôfsein fanwegen coronabesmetting

De GGD hat de besykjende klup út Noard-Hollân advisearre net nei Harkema ôf te reizgjen. De KNVB hat de wedstriid dêrom foarearst fan de kalinder helle.

It is al de tredde kear dat in wedstriid fan ODIN'59 net trochgean kin fanwegen in coronabesmetting. Earder waard in oefenduel mei Quick Boys ôfsein fanwegen in coronagefal by ODIN en ek it kompetysjeduel mei Sportlust '46 waard earder dizze moanne ôfsein. Doe gie it om in besmetting by Sportlust.