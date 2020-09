Comenius Esdoorn docht skoaldoarren wer iepen foar learlingen

De testen fan de dosinten dy't oant no ta bekend binne, binne negatyf. "Mar fan ien bin ik noch net op de hichte, dus we ha hast in kompleet byld", seit Marinus Giesing, direkteur fan de skoalle.

Dat betsjut lykwols net dat it dosinteteam alwer op folsleine sterkte is. "Yn guon gefallen bestjut it wol dat dosinten noch hieltyd net nei skoalle komme kinne, om't se noch te ferkâlden binne of te folle klachten hawwe. Ien dosint jout bygelyks fan hús út les", seit Giesing.

Stúdzjedei

De skoalle hat de lesútfal opfongen troch in stúdzjedei foar dosinten, dy't eins yn jannewaris pland stie, nei foaren te heljen. Hjirtroch misse de learlingen úteinlik gjin lestiid. "Mar it is net de bedoeling dat we dit te faak dogge, want dy mooglikheden binne der net", sa seit Giesing.