Operaasje Fryske Flagge: Tjitske van Lievenoogen wol werom nei Fryslân

Tjitske wennet op dit stuit op 'e Veluwe, yn Nunspeet. Dêrfoar hat se op in hiel soad plakken in húske hân. "Earst ha ik mei myn eks in skoft yn Stjinwyk wenne. Mar dat gie út, en doe bin ik yn Oldebroek bedarre. En dêrnei bin ik rjochting Nunspeet gien. Dêr wenje ik no tsien jier."

Mar yntusken, nei al dy jierren om utens, kribelet it dochs wol wer om werom te gean nei ús provinsje. "Ik haw in âlde kunde troffen, in jier as acht ferlyn. Dat klikte hiel goed, en no bin ik wykeins wer in soad yn Warkum te finen. Dan lûkt it dochs wol in bytsje om werom te gean."

Betonmikser

Tjitske wol stadichoan werom nei Fryslân, mar dêrfoar is wol ien betingst: wurk. "Ik sykje noch in baan yn 'e buert. Ik haw de ôfrûne jierren skoften op 'e betonmjukser sitten, dus wat yn dy rjochting."

Hoe moai har oare wenplekken ek wiene, Fryslân lûkt altyd. "Hjir yn Nunspeet is it ek prachtich, ticht by it wetter, de bosk en de heide. Om it plak hoech ik hjir net fuort."