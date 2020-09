Utstel fan eksekúsje foar Boalserter swimbad: noch iepen oant 1 july takom jier

Foar it pleatslike swimbad en in soad oare ynwenners fan 'de twadde stêd fan Súdwest-Fryslân' wie it sluten fan it swimbad sa'n ûnbegryplik foarstel, dat se elke mooglikheid om te protestearjen oangrypten. In definitive rêding foar it swimbad is it fansels net, mar yn de eagen fan Tineke Breeuwsma fan Stichting Ons Zwembad is 'alles better as in ticht swimbad'.

Tsientallen Boalserters

"We meie der jûn net by wêze fanwegen de coronaregels en dêrom steane we hjir no", sei Tineke Breeuwsma fan Stichting Ons Zwembad. Yn in omsjoch wiene inkelde tsientallen Boalserters ree om yn Snits op 'e stoepe fan it bestjoerssintrum te stean. Guon makken de reis yn badjas en mei in wetterpolomûtse op 'e holle.

De Boalserters folgen de diskusjes yn de polityk fan Súdwest-Fryslân thús fia de stream fan de gemeenteried. It kin tongersdeitejûn wolris drok wurde op dy stream, want ek in soad ynwenners fan de stêd Hylpen wolle de riedsgearkomste folgje foar de diskusje oer it al as net tastean fan rekreatyf gebrûk fan wenten yn it sintrum fan de stêd.