Swimbad yn Boalsert noch iepen oant 1 july takom jier: útstel fan eksekúsje?

PvdA, FNP, Gemeentebelangen en fraksje De Wind kamen earder al mei in foarstel om it swimbad yn alle gefallen oant 2022 iepen te hâlden. It doel fan beide amendeminten is om organisaasjes, aksjegroepen en ûndernimmers yn Boalsert de kâns te jaan om de takomstplannen fan swimbad Vitaloo better út te wurkjen. Oer de twa foarstellen waard drok hottefile yn de gemeenteried. Neffens riedslid Marianne Poelman (PvdA) komt it foarstel fan de koälysjepartijen del op 'uitstel van executie', omdat de koälysjepartijen net ree binne om ekstra jild foar it swimbad te reservearjen.

Mear tiid

"Als je er geen extra geld bij legt, dan wordt dat plan natuurlijk niks. Een zwembad kost nu eenmaal geld", sei riedslid Klaas Jan Semplonius. PvdA en FNP - stipe troch ferskate oare partijen - wolle mear tiid, sadat der in nije oanbesteging foar it swimbad dien wurde kin. Semplonius wiisde der fierder op dat it Boalserter swimbad goedkeaper is as dy fan Snits en Warkum. "Als je wilt bezuinigen, kun je beter het duurste zwembad sluiten."

"Tink yn kânsen en yn nije techniken en brûk de kommende njoggen moannen goed", sei riedslid Pieter Greidanus út namme fan it CDA. No al ekstra jild tasizze like de kristendemokraat net nedich. "It is noch lang net Sinteklaas. We moatte de minsken yn Boalsert ek sels de kâns en de romte jaan om mei konkrete plannen te kommen."