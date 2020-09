"Gjin strafblêd, mar âlde coronaboeten kinne net mear ferlege wurde"

No is it noch sa dat minsken in justisjele oantekening krije, as se tsjin sa'n boete oan rinne. Dat kin grutte gefolgen hawwe foar de belutsenen, bygelyks by it oanfreegjen fan in 'Verklaring Omtrent Gedrag' (VOG) foar it sollisitearjen.

Neffens advokaat Tjalling van der Goot, dy't guon minsken bystiet dy't in coronaboete krigen ha, is it yn prinsipe goed nijs dat dy oantekening ferdwynt. "De fraach is wol even hoe't it no yn de praktyk juridysk fêststeld wurdt. Wat feroaret der no? Mar ik bin bliid dat der yn elts gefal wat bart."

Boetebedrach leger

De boete foar it oertrêdzjen fan de oardelmeterregel is foar folwoeksenen 390 euro. It kabinet sil mei de Twadde Keamer yn petear oer de fraach hoe fier dat bedrach krekt ferlege wurde moat. De koälysjepartijen wolle it leafst nei 99 euro, sadat der yn elts gefal gjin strafblêd folget.

Van der Goot: "It wurd strafblêd wurdt in soad brûkt, mar der binne twa wichtige ferskillen. Je hawwe it justisjeel dokumintaasjeregister, dêr stiet eins alles op. As in rjochter in strafsaak behannelet, dan kriget hy dat register te sjen. Mar wy hawwe it yn dit gefal om it register fan justisjele gegevens. Dêr wurdt nei sjoen as je in VOG oanfreegje wolle. De ynstânsje kin dan sjen wat dêr krekt yn stiet. Dêr leit in grins fan 100 euro by in boete."