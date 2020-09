Supporters SC Hearrenfean krije wurkstraffen foar mishanneling Fortuna-fan

De fiif SC Hearrenfean-fans hiene it foarsjoen op de rêchpûde fan it slachtoffer. Se tochten dat dêr flaggen fan Fortuna yn sieten en dy woene se ha. Mar it slachtoffer hie gjin flaggen by him. Hy waard slein en skopt wylst er op de grûn lei.

Justysje hie hegere straffen easke, fanwegen it besykjen ta deaslach. De rjochtbank fynt dat dat net bewiisd wurde kin en strafte de fiif fertochten foar iepenlike geweldpleging en besykjen om guod te stellen. Se moatte it slachtoffer ek 2500 euro smertejild betelje.