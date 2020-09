Nannewiid: mear blabze as wetter, rekreaasje suver net mear mooglik

It Nannewiid is in mar by Aldehaske. Jierrenlang kamen der minsken út dy regio om te swimmen of te farren. Rekreaasje is ek ien fan de bestimmingsplannen. De mar fermodderet lykwols sa bot, dat it wetter te leech stiet om op of yn te rekreëarjen. Op inkelde plakken stiet noch mar 9 sintimeter wetter.

Lyts laachje wetter mei dêrûnder grutte laach blabze

"Kijk, dat zie je hier heel goed," seit omwenner Roel van den Beuken. Hy wennet yn Aldehaske en hâldt him bot dwaande mei de takomst fan de mar. Mei in grutte stôk lit er sjen hoe'n grutte laach blabze oft der yn de mar leit. De stôk rekket op 20 sintimeter de blaumodder, mar kin ta in meter ta de grûn yn: 80 sintimeter oan modder dus.