GGD krijt mear testkapasiteit, tenei plak foar tûzen minsken op in dei

De ôfrûne wiken rûn de wachttiid geregeld op nei meardere dagen. De GGD set derop yn dat minsken mei klachten harren binnen 24 oeren teste litte kinne.

Der binne op it stuit trije testlokaasjes: yn Ljouwert, Drachten en Drylts. Dêr soene noch ien of twa by komme moatte.

In ôfspraak meitsje kin op it lanlike telefoannûmer 0800-1202. Foar leararen of soarchferlieners mei klachten is der in apart nûmer . Sy moatte mei 0800-8101 belje.