FIDEO: Mei de favoriten foarútsjen op de Frouljus PC

De Fryske sportsimmer belibbet snein syn apoteoaze mei de Frouljus PC. Woansdei wie yn Weidum de lotting en dêrút kaam dat in dreamfinale tusken de topfavoriten ta de mooglikheden heart. De wichtichste keatspartij foar froulju is de hiele dei te folgjen fia telefyzje, radio en ynternet by Omrop Fryslân.

We sjogge mei fjouwer favorite partoeren foarút op de dei fan snein: