Mei scootmobyl en fyts Onbeperkte Elfstedentocht: "It libben wurdt wol iensum"

De rûte is foar Hielke en Grietje net ûnbekend. "Wy rieden yn it ferline altyd op de motor de alvestêdetocht. Ik tink wol 35 jier, as it net langer is", seit Grietje. Mar no sjocht it libben der foar harren hiel oars út. Fiif jier lyn, yn 2015, krige Hielke in herseninfarct. Hy kin no net mear goed prate en sit yn in rolstoel.

"It libben wurdt wol iensum. Hielke koe net mear wurkje. Hy wie al 44 jier frachweinchauffeur, mar is no ynfalide. Minsken begjinne net sa gau in praatsje mei him. Je moatte stadich tsjin him prate."