Fisktelling yn Fryske beken: "Snoek is ambassadeur van schoon water"

It ûndersyk wurdt útfierd troch trije manlju yn in boatsje. Ien fan harren is beropsfisker, de twadde wurket by it wetterskip en de tredde is ûndersiker by in ekologysk advysburo. Dy lêste is Stefan Oskam, dy't fertelt hoe't se de fisk fange.

"We maken gebruik van een sleepnet van zo'n 75 meter. Die wordt in het rond uitgevaren, en dan als een soort druppel binnengehaald. Dat proces herhalen we twee keer op een traject van zo'n 300 meter. Op die manier zien we wat er hier in het open water aan vissen zit."