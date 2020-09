Coronafirus slacht ta by earste alvetal fan SC Cambuur

Giovanni Korte is net topfit. Hy sit lykwols nei alle gedachten wol by de seleksje freed. Delano Ladan, Ragnar Oratmangoen en Stanley Akoy binne blessearre. Erik Schouten en Robert Mühren meie net spylje. Kellian van der Kaap is ûnderweis nei in nije klup, Maccabi Netanya yn Israël.

En sa bleaunen der op de training tongersdei noch mar fyftjin fjildspilers en twa keepers oer. Trainer Henk de Jong is lykwols optimistysk. "Ik haw betrouwen yn de jonges. Se binne fanatyk, der sit libben yn de groep. Ik hoopje dat wy spylje en dêr gean ik eins ek fan út".

Transfersom

Kellian van der Kaap giet dus nei Israël. Dat smyt in transfersom op, dy't fan belang is foar it oanlûken fan in nije spiler. "Ja, dat is belangryk foar ús", seit De Jong. "It smyt jild op en dêr kinne wy wat mei dwaan. Wy wolle óf in ferdigener, óf in middenfjilder derby hawwe."

Neist alle corona- en blessuereleed is der ek in ljochtpuntsje. Linksback David Sambissa liket fit te wêzen foar de wedstriid tsjin Jong FC Utrecht. Hy sil nei alle gedachten yn de basis begjinne, mar trainer De Jong woe dat net befêstigje. Itselde jildt foar de spits Maarten Pouwels. Nei alle gedachten sil hy yn de basis begjinne, mar sawol trainer as spiler woene dêr tongersdei neat oer sizze.

Oanfaller Maarten Pouwels: