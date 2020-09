HEA! It antikwariaat hat útferkeap

Okje de Groot út Ljouwert is eins har hiele libben al sljocht fan boeken. Se begûn mei it sparjen fan âlde skoalboeken en dêrnei berneboeken. Doe't it by har thús wat út de hân rûn, is se in winkel begûn en dêr is gjin nee te keap. Op it stuit stiet it pân te keap en moat Okje alle boeken ferkeapje. Dat docht se foar heal jild, want dat is altyd noch better as dat se yn de papierkontener ferdwine.