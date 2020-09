Fryske sikehuzen mei bettere sprieding klear foar twadde coronaweach

Ynset fan it spriedingssysteem is de reguliere soarch safolle mooglik oerein te hâlden. Want dy kaam earder dit jier foar it grutste part stil te stean, doe't de sikehûzen fol leine mei coronapasjinten.

It MCL docht de koördinaasje fan fjouwer Fryske sikehuzen. It tal COVID-ic-bêden plus byhearrende meiwurkers foar elk sikehûs is bekend, seit Erika Bakkum fan de ried fan bestjoer fan sikehûs MCL yn Ljouwert. Sy sit ek yn it Regionaal Orgaan Acute Zorg Noord-Nederland (ROAZ).

Wa leit wêr?

Der wurdt byhâlden hokker pasjinten wêr lizze. Dêroer hawwe se kontakt mei sikehuzen yn de twa oare Noardlike provinsjes, Grinslân en Drinte. Fierders is der ek kontakt mei it lanlike koördinaasjepunt. Sa binne se all dagen goed op de hichte fan wat der bart, seit Bakkum.

Spannend

It wurdt wol spannend om dit alles te kombinearjen mei de gewoane soarch. De sikehuzen moatte it tal ic-bêden opskroevje fan 1350 nei 1750 op 1 jannewaris. Dêrfoar binne de wurksumheden yn folle gong. Sa wurde der hiel konkreet lytse ferbouwings dien en krije ferpleechkundingen de fraach foarlein oft se meihelpe wolle by in twadde coronaweach. Dêrfoar krije se dan in ekstra oplieding. Mar ek oar sikehûspersoniel wurket hurd mei de corona. Bakkum neamt bygelyks skjinmakkers en ict'ers.