Eaststellingwerf kriget fjirde wethâlder, ried nimt advys Hayo Apotheker oer

De ûnderlinge ferhâldings kinne better, seit Apotheker. "Tusken de fraksjes, mar ek yn de fraksjes sels en yn de gearwurking mei it kolleezje. De ried fynt faak dat in útstel fan it kolleezje te folle yn detail útwurke is en gjin romte lit foar oare mienings. En it kolleezje tinkt: 'Jonges, efkes trochsette. Net sa eamelje.' Koartsein: der is wat gewraksel."

Hayo Apotheker fynt dat in fjirde wethâlder krúsjaal is: "Dat is de sleutel om it oare ek oplosse te kinnen: bettere ferhâldings, mear wurkje, mear sessys, gjin kant-en-kleare einfoarstellen, mar mear iepen dialogen."

In nije start mei in ekstra wethâlder sil helpe de problemen op te lossen. "Fan in mearderheid dy't no noch in minderheid is. En der komt in bettere gearwurking en kommunikaasje tusken it kolleezje en de gemeenteried."

Apotheker advisearret de polityk yn de gemeente in aginda op te stellen fan wat se dwaan kinne yn de oardel jier dat se noch yn funksje binne.