Learlingen Comenius Esdoorn yn Ljouwert thús troch sykte by acht dosinten

De ôfmeldingen ha der by de skoalle foar soarge dat de bern gjin les krije kinne. Dêrom is der in stúdzjedei foar de dosinten ynpland. Ek de leararen dy't thússitte, kinne online dizze stúdzjedei folgje. De learlingen hawwe opdracht krigen om mei it eigen húswurk oan de gong te gean. "As it dizze oantallen binne, dan kinne je dat net mear opfange", seit direkteur Marinus Giesing fan Comenius Esdoorn.

Foarrangsproseduere

Dat de acht dosinten no allegear tagelyk thússitte, hat foar in part te meitsjen mei de foarrangsproseduere by it testen op corona. In oantal fan de dosinten hie einliks moandei al test wurde moatten, mar troch de lange wachttiid by de foarrangsproseduere koene sy pas woansdei test wurde. Se wachtsje noch op de útslach en meie dêrom noch net wer oan it wurk.

Giesing wol net feroardieljend wêze nei de GGD ta. "Dêr docht men ek echt syn bêst. Der is nochal gebrûk makke fan dizze proseduere en alles hat natuerlik in grins. Dus dat moatte we ek snappe."

Alle acht dosinten binne de ôfrûne wike test en de skoalle hopet dat sy tongersdei allegear de útslach krije. Giesing ferwachtet dat de learlingen freed wer gewoan nei skoalle kinne.