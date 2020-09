Boargemaster Veenstra hat noed oer buorregio Flevolân as corona-risikogebiet

"Je sjogge dat it coronafirus de lêste wiken wer enoarm om him hinne grypt", seit Veenstra. "Dat sjogge we ek yn de sifers yn de eigen gemeente, en ik tink yn de hiele provinsje. Wat minder dramatysk as yn it westen fan it lân, mar it is natuerlik wol wer in alarmbel dy't rinkeljen giet."

Neffens de boargemaster moat elkenien goed wach wêze en him oan de regels hâlde. "De Fryske Marren grinzet oan Flevolân. Fan Rutten nei De Lemmer is mar in hiel lyts eintsje. Dus dat is mar wer in ekstra sinjaal dat it ek samar hjir wer sa wêze kin en dat we dus mei elkoar soargje moatte dat we dat firus yndamje."

Veenstra siet ôfrûne freed yn it Omrop Fryslân-telefyzjeprogramma It Polytburo en dêr sei hy dat hy hope dat it oprinnende tal besmettingen en de maatregels harren beheine soene ta de seis regio's yn it Westen. Mar dêr komme no dus wer acht by.