Krityske fragen foar rekkenkeamer oer rapport Ljouwerter festivals

Ruben Bosch fan festival Welcome to the Village seit dat alle festivals befrege binne troch de rekkenkeamer, mar dat dit hielendal nergens wer werom te finen is yn it rapport. "Alles wordt in het rapport heel eenzijdig belicht: vanuit de klachtenkant en wat er allemaal mis is gegaan. Maar volgens mij is er de laatste jaren juist heel veel verbeterd voor zowel ons als evenementen-organisatoren als de omwonenden."

Ek de PvdA fynt it spitich dat de festivals net meinaam binne. "It liket no krekt as oft it allinnich mar giet oer de gemeente en Groene Ster Duurzaam", aldus Eline de Koning fan de partij. De partijen yn de ried hiene in soad krityske fragen oan de de rekkenkeamer. De ChristenUnie frege har ôf hoe wittenskiplik it ûndersyk fan de rekkenkeamer eins is. It CDA freget har ôf hoe't je in kompromis slute mei in partij as Groene Ster Duurzaam, at dy net wol. De PvdA fûn bepaalde stikken út it rapport subjektyf.

Earder kaam it gemeentebestjoer al mei in reaksje op it rekkenkeamerrapport. Wethâlder Hein Kuiken liet witte it net iens te wêzen mei guon kritykpunten. De rekkenkeamer sil noch mei in offisjele reaksje hjirop komme, sa liet foarsitter fan de rekkenkeamer Joop Roebroek witte.

Ruben Bosch fan Welcome to the Village hopet dat alles wat no berikt is net oer board smiten wurdt. "Het is een jonge branche waar pas vanaf 2012 een eenduidige manier van het aanvragen van evenementen ligt. We hebben dus vooral alles moeten leren door het te doen en zijn nu al heel ver gekomen. Er zijn nog twee dingen die we moeten oplossen: het geluid en de ecologie en dan is het klaar. Laten we hier met alle partijen -als die er voor open staan- een gesprek over voeren."