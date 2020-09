Lotting frouljus PC: 'Dreamfinale' Tuinenga-Sijbrandij mooglik

It partoer dat de measte frijeformaasjepartijen wûn, is dat fan Nienke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Dy treffe yn de earste omloop it partoer fan Serena Hovenga, Amarins de Groot en Aluca Bouma. In lotting dêr't Scheepstra mei libje kin: "We mogen niet klagen."

De eagen fan Scheepstra wiene by de lotting ek rjochte op it partoer fan Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Imke van der Leest. Dat wûn de op-ien-nei measte partijen. Boppedat wûnen dy de lêste twa partijen ek fan Scheepstra-en-dy. "Tuurlijk, gezien de afgelopen twee weekenden hadden we het liefst niet Ilse in de eerste omloop", jout Scheepstra earlik ta. Se kinne Tuinenga-en-dy pas yn de finale treffe. "Volgens mij heb ik niet eerder zo'n goeie loting gehad, dit is gewoon heel fijn. Je kunt echt in de dag groeien."

Koe better, koe minder

Op papier hat Tuinenga it mei har partoer dreger oankommende snein. Op de earste list is it partoer fan Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en Louise Krol de tsjinstanner. Dy wûnen oant no ta twa partijen. Mochten Tuinenga-en-dy dat winne, wachtet mooglik it partoer fan Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Harmke Siegersma, dy't ien partij wûnen dit seizoen.

Dochs is Bakker, dy't yn it partoer fan Tuinenga de dûbelrol ynfollet, wol oer de lotting te sprekken: "Op himsels binne wy ek wol reedlik tefreden. It hie better kinnen, mar it hie ek folle minder kinnen. It ûnderste blokje is wol lekker", seit Bakker dy't doelt op dat je yn it ûnderste blok in steand nûmer hawwe, as je de heale finale helje.