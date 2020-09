By Langedike ljochtet tenei in lantearnepeal op mei sinne-enerzjy

Ynwenner Immy Bosma fûn it mar tsjuster op de dyk fan de rotonde by Easterwâlde nei Langedike ta. Dêrom frege sy it pleatslik belang fan Langedike oft dêr wat oan dien wurde koe. Sa is it idee ûntstien foar in lantearnepeal mei in sinnepaniel, dy't dus selsfoarsjennend is.