De SP wol in Fryske 'sportbiblioteek': mei ien paske oeral terjochte

De Steatefraksje fan de SP sjocht graach dat Fryslân in 'sportbiblioteek' krijt. By in oerkoepeljende organisaasje soene je in paske krije moatte, dêr't je in budzjet op sette kinne en je mei ynskiuwe kinne by de feriening dêr't je sporte wolle. In moasje fan de SP om de mooglikheden te ûndersykjen, is oannommen.