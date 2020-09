Iepening fan it akademysk jier yn Frjentsjer: Jan Terlouw jout kolleezje

Vice-foarsitter Robert Jansen fertelt wêr't de sprekker oer prate sil. "Jan Terlouw sil it hawwe oer de rol dy't de oerheid spilet yn de coronatiid. De maatregelen fan de oerheid kinne tige yngripend wêze yn ús libben, dat sil foar eltsenien dúdlik wêze. Mei de oerheid dat altyd dwaan? Is it foar ien kear, of feroaret de rol fan de oerheid? It is tige aktueel, hielendal mei wat wy dizze wike heard hawwe oer bygelyks de term #ikdoenietmeermee."

Kolleezjes yn it ramt fan corona

Jansen ferwachtet in moai en kundich ferhaal fan Terlouw. It is net it iennige kolleezje dat yn it ramt stiet fan it coronafirus. "Dit jier hawwe wy noch hieltyd in soad publykskolleezjes. Wol foar in grut part online fanwegen it coronafirus. Mar wy binne ek wer úteinset mei fysike kolleezjes, al is it mei minder minsken. It betsjut dat wy eins alle wiken in kolleezje hawwe. Op dit stuit ek meardere oer it coronafirus: oer de rol fan de oerheid, de jurisdyske aspekten en ek de medyske aspekten. Sa komt der in apoteker praten oer de behanneling fan it firus. Dus dat tema stiet wol sintraal de kommende tiid."

Martinytsjerke as alternatyf

Mei it each op it firus hat de Academie van Franeker ek keazen foar in alternative lokaasje. "Aldergeloks kinne wy oer de Martinytsjerke beskikke. Oars dogge wy it yn it akademygebou, de Botniastins, mar dêr is de kapasiteit op dit stuit wat te leech om genôch minsken binnen te litten. Yn de tsjerke is wol genôch om in kolleezje foar in breder publyk te organisearjen, wol mei achtslaan fan de coronamaatregels," jout Jansen oan.